موريتانيا تسجِّل 64 إصابة و6 حالات وفاة بكورونا

إجمالي المتعافين 104 حالات والوفيات 49 شخصًا

سجَّلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ 680 تحليلاً مخبريًّا. مضيفًا بأنه سُجلت 35 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 01:17 AM

إجمالي المتعافين 104 حالات والوفيات 49 شخصًا

موريتانيا تسجِّل 64 إصابة و6 حالات وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نواكشوط

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سجَّلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس بأن الإصابات الجديدة اكتُشفت إثر القيام بـ 680 تحليلاً مخبريًّا. مضيفًا بأنه سُجلت 35 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

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فيروس كورونا الجديد

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