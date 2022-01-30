خيرية نجران توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مستفيديها

يستمر التوزيع أسبوعين.. وتتكون من الأصناف الغذائية الرئيسية

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، عبده عطيف، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.



وأضاف أن التوزيع يستمر على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.