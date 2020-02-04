"البرهان" يوجِّه بسرعة إجلاء المواطنين السودانيين من "وهان" الصينية

طالب "الصحة" باتخاذ الترتيبات لاستقبال العائدين واتخاذ الاحتياطات اللازمة

وجَّه رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين من مدينة "وهان" الصينية، معقل فيروس كورونا، إلى الخرطوم مباشرة.

وتفصيلاً، شدَّد البرهان على ضرورة أن تنفَّذ العملية بسرعة، وبتنسيق كامل بين الجهات المعنية كافة، في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني والأجهزة المختصة كافة.

وطالب رئيس المجلس السيادي وزارة الصحة باتخاذ الترتيبات كافة لاستقبال العائدين بصورة لائقة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة.