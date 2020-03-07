تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.