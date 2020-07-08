"التعليم" تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد.. وهنا الاستعلام

الرتب الجديدة شملت: "مساعد معلم" و"معلم ممارس" و"معلم متقدم"

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) بلغ (61.020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما بلغ عدد المنقولين إلى مرتبة "معلم ممارس" (435.219)، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلماً ومعلمةً.

كما أتاحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام "فارس" بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط الاستعلام على نظام فارس: ‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx

التعليم

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 07:16 PM

الرتب الجديدة شملت: "مساعد معلم" و"معلم ممارس" و"معلم متقدم"

"التعليم" تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد.. وهنا الاستعلام

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) بلغ (61.020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما بلغ عدد المنقولين إلى مرتبة "معلم ممارس" (435.219)، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلماً ومعلمةً.

كما أتاحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام "فارس" بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط الاستعلام على نظام فارس: ‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx

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التعليم

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