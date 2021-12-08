الدراسة من الاثنين إلى الخميس.. تغيير الدوام في جميع المدارس الحكومية بالإمارات

ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الدوام بالنسبة للمدارس سيتغير في جميع المدارس الحكومية في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحلَ الدراسية والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة؛ ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية.

وحسب صحيفة "الخليج"، ستكون أيام الدراسة من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم دراسة يوم الجمعة، وستكون عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد؛ وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2022.

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنها ستعمل مع مديري المدارس الحكومية وأولياء الأمور؛ لضمان سلاسة هذا التغيير.