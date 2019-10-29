نمو أعداد مشتركي الكهرباء إلى أكثر من 9.4 ملايين مشترك في 2018م

وفق بيانات الكتيب الإحصائي الذي تصدره هيئة التنظيم والإنتاج المزدوج

أوضحت بيانات الكتيب الإحصائي السنوي الحادي عشر لصناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة للعام 2018م الذي أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مؤخراً، أن المملكة شهدت نمواً في أعداد مشتركي الكهرباء، حيث زاد عدد المشتركين بنسبة 4% من (9.1) ملايين مشترك في عام 2017م إلى أكثر من 9.4 ملايين مشترك في عام 2018م.

ويعنى هذا الكتيب بتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لصناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة ومقارنتها بالأعوام السابقة، مما يسهل لجميع المهتمين ذوي العلاقة الحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة عن صناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة وتطورها.

وقد اشتمل الكتيب على سبعة فصول تم ترتيبها على النحو التالي: الفصل الأول يتناول تفاصيل مهمة عن عدة جوانب في قطاع توليد الكهرباء في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد محطات التوليد للشركات المرخص لها في المملكة 79 محطة، كما بلغت سعات التوليد حسب الرخص 85.6 جيجاواط، فيما يركز الفصل الثاني على نمو الحمل الذروي للمملكة، حيث بلغ الحمل الذروي للعام 2018م لشبكة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 61.7 جيجاواط منخفضاً بـ0.6% عن عام 2017م. أما الفصل الثالث فيستعرض تفاصيل شبكتي النقل والتوزيع في المملكة حسب الجهد، ويتضح من خلال هذا الفصل أن أطوال دوائر خطوط النقل لعام 2018م زادت بنسبة 6% حيث وصلت إلى 84 ألف كيلو متر دائري. أما على مستوى نشاط التوزيع، فقد وصلت أطوال خطوط التوزيع لعام 2018م إلى 651 ألف كيلومتر دائري بزيادة قدرها 5% عن العام السابق.

ويتناول الفصل الرابع تفاصيل مبيعات الطاقة حسب فئات وشرائح الاستهلاك، وأعداد المشتركين حسب مناطق الأعمال، حيث يتبين أن المنطقة الغربية تمثل المنطقة الأكثر في عدد المشتركين بنسبة 36%، وأيضاً أعلى نسبة استهلاك للطاقة الكهربائية بـ34%، فيما تمثل المنطقة الجنوبية النسبة الأقل في عدد المشتركين وفي استهلاك الطاقة الكهربائية.

ويحتوي الفصل الخامس على نظرة شاملة عن إنتاج المياه المحلاة والبخار في المملكة حسب المنتجين، والسواحل، والتقنيات المستخدمة. أما الفصل السادس فيركز على مؤشرات صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، والذي يوضح أن متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في القطاع السكني بلغ خلال عام 2018م 3903 (ك. و. س/للفرد) بنسبة انخفاض تصل إلى 11% مقارنة بعام2017م.

كما يشمل هذا الفصل مؤشرات سعات الإنتاج حسب متوسط سعات وحدات توليد الكهرباء، وحسب متوسط سعات وحدات إنتاج المياه المحلاة، كما تضمن أيضاً مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسة للمرخص لهم. واختتم الكتيب الإحصائي بالفصل السابع الذي تم التركيز فيه على استهلاك الوقود في صناعتي الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الكتيب الإحصائي والحصول على نسخة إلكترونية منه عبر زيارة موقع الهيئة على الرابط (www.ecra.gov.sa)، كما خصصت الهيئة البريد الإلكتروني NERegistry@ecra.gov.sa للتواصل مع المهتمين لاستقبال اقتراحاتهم واستفساراتهم حول بيانات الكُتيب.