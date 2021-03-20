الإمارات: 2.013 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 420.736 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 2013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 438.638 حالة.

‌‎وذكرت الوزارة وفاة 5 حالات مصابة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.433 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2240 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 420.736 حالة.