البحرين تؤكد خلوها من "كورونا " واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية

شددت على حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين فيها

أكدت وزارة الصحة البحرينية خلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها أجرت 19 تحليلاً لعددٍ من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تبيّن أن كل الحالات سليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، لتصل بذلك حالات الاشتباه الكلية إلى 74 حالة مشتبه بها كانت نتائجها جميعًا سلبية.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة الحالات التي يتم رصدها أو الاشتباه بها في كل منافذ مملكة البحرين، وذلك حسب التقييم الصحي استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية.