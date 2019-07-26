شاهد.. مراسم جنازة مهيبة لرئيس تونس الراحل

بحضور قيادات عربية وإسلامية ودولية

نقل التلفزيون الرسمي التونسي ومختلف محطات التلفزة مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم أمس، بحضور قيادات عربية وإسلامية ودولية، بينما أعلن الحداد سبعة أيام.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن إن الجيش سيتولى تأمين جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل الباجي قايدالسبسي.

‏وصرح "الشاهد" للصحفيين بأن عددًا من رؤساء الدول الأجنبية سيحضرون جنازة الرئيس الراحل الذي توفي في المستشفى العسكري عن سن 92 عامًا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد بعثا برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.