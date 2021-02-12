اكتشاف نظام غذائي يحافظ على قوتك الذهنية في سنواتك الذهبية.. تعرَّف عليه

كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي متوسطي قد يحافظ على قوتك الذهنية في سنواتك الذهبية، طبقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لتقريرٍ جديدٍ صادر عن اسكتلندا، فإن الأشخاص الذين يتّبعون النظام الشعبي -المليء بالخضراوات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية- يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل في حياتهم اللاحقة.

وجرى استجواب مجموعة تجاوز عددهم 500 مُسِن حول عاداتهم الغذائية، وأُعطوا سلسلة من تحديات الذاكرة والتفكير.. وسجّل أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط من كثب، خاصة عن طريق تناول كثير من الخضراوات الورقية الخضراء وقليل من اللحوم الحمراء، نتائج أفضل إلى حد ما.

ويقول الباحثون إنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي في مناطق معينة من الدماغ لا يمكن رؤيتها، من خلال التصوير العصبي للعضو بأكمله.

ويشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي التقليدي على كثير من الخضراوات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة، وكثير من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.. ويحتوي على كميات معتدلة من الأسماك وبعض الدجاج ومنتجات الألبان وقليل جداً من السكر أو اللحوم الحمراء.