"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقعالإلكتروني.
وسجلت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2605 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2016 حالة.‏

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 10:03 PM

"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

عبدالله البرقاوي

الرياض

39 127,292

أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقعالإلكتروني.
وسجلت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2605 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2016 حالة.‏

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