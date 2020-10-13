اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020 بالرياض

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

اختتم مجلس شؤون الأسرة أمس بالرياض، فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020، الذي نظمه المجلس بعنوان "الأسرة في مواجهة الأزمات"، تحت رعاية وزير الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي.

وعلى مدى يومين، ناقش المنتدى 4 محاور رئيسية جاءت بشكل استثنائي لمعالجة الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية وتعليمية، وتداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما شهد المنتدى، مشاركة باحثين ومتخصصين محليين ودوليين، أسهموا في بحث تأثير الأزمات على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية الاستعداد والتخطيط لمواجهة الطوارئ، ونشر ثقافة إدارة المخاطر والأزمات ومؤشرات قياس التكيّف، إلى جانب إبراز المهارات الضرورية لأفراد الأسرة للتعامل مع الأزمات.

وتطرق المشاركون في المنتدى إلى موضوعات عدة أبرزها ثقافة إدارة المخاطر والأزمات، وبحث العوامل والمؤشرات لقياس تكيّف الأسرة مع الأزمات "صحية، اجتماعية، تربوية، تعليمية..."، والمهارات الحياتية لإدارة الأزمات، إلى جانب أهمية البنية الاقتصادية للأسرة، ودورها في تخطي الأزمات، وأهمية التكامل بين المؤسسات لدعم الأسرة أثناء الأزمات.

وفي ختام جلسات المنتدى، تناول المتحدثون محور التحديات والفرص في الأزمات، من خلال بحث كيفية تحقيق المرأة للتوازن بين الأسرة والعمل في ظل الظروف التي مر بها العالم بسبب الجائحة، إضافة إلى بحث تأثير الأزمة على الأطفال صحيًا وتربوياً واجتماعيًا ونفسيًا، وأبرز التحديات التي واجهها كبار السن، والشباب أثناء الجائحة.

وركز المتحدثون على أهمية التوسع في توظيف التقنية للتكيّف مع الأزمات وإدارة المخاطر، من خلال استعراض التجارب الحية التي فرضت نفسها أثناء الجائحة خصوصًا في التعليم عن بعد، وضرورة مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وبحث تجربة استجابة القطاع الثالث للجائحة، محلياً ودولياً، إضافة إلى مساهمة التقنية في التوعية والإعلام الرقمي أثناء وبعد الجائحة.

ومن جانبها، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، في ختام فعاليات المنتدى، أنه قد حظي برعاية كريمة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد الراجحي، وبمتابعة من كافة أطياف المجتمع والمهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي.

وأوضحت أن جلسات المنتدى تناولت العديد من المحاور المهمة من قبل خبراء محليين ودوليين، لافتة إلى أن العمل يجري حالياً على صياغة العديد من المخرجات والتوصيات التي رصدها المجلس، لتكون اللبنة الأساسية لخطط استباقية، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، بما يُمكّن الأسرة من التعامل مع الأزمات سواء من حيث التخطيط أو التكيّف أو استثمار الفرص وتجاوز التحديات، وهي ثقافة نسعى إلى تعزيزها مع شركائنا من كافة القطاعات.

ووجهت "التويجري" الشكر إلى فريق مجلس شؤون الأسرة على جهوده المتميزة، وكذلك الشكر والتقدير لجميع الخبراء والمختصين الذين قدموا أوراقاً ثرية في كافة محاور المنتدى، وأيضًا المهتمين من الإعلاميين والكتاب الذين أضافوا زخماً إعلامياً على موضوع المنتدى وأهميته.