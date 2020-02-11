ألمانيا.. عدد المصابين بكورونا يرتفع إلى 16 شخصاً بعد اكتشاف حالتين جديدتين

الحالتان لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظف شركة بشتارنبرج غربي ميونخ

أكدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة الصحة في مدينة بافاريا الألمانية أن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونخ, مما رفع عدد حالات الإصابة إلى 16 شخصاً.