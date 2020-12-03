أمطار ليلية تواعد ثلاث محافظات بالشرقية.. والمدني يحذر

دعا إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بالتعليمات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بدءاً من الليلة وغداً الجمعة على محافظات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني: "تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا".

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 02:36 PM

دعا إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بالتعليمات

أمطار ليلية تواعد ثلاث محافظات بالشرقية.. والمدني يحذر

حامد العلي

الدمام

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بدءاً من الليلة وغداً الجمعة على محافظات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني: "تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا".

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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