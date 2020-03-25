شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

بدأت بلدية محافظة ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة مدى.
وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.
فيروس كورونا الجديد
ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"
بدأت بلدية محافظة ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة مدى.
وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.