شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"

بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 05:22 PM

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"

شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

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فيروس كورونا الجديد

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