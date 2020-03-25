شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"

بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.