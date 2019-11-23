دوريات "حرس الحدود" بالليث تنقذ 6 أشخاص من الغرق بكورنيش الوسقة

أهابت بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة البحرية

تمكنت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالليث، يوم أمس الجمعة، من إنقاذ ستة أشخاص من الغرق، أربعة منهم من الجنسية السعودية، بالإضافة إلى يمني وسوداني، وذلك أثناء نزولهم البحر في كورنيش الوسقة جنوب مركز المصنع.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع الليث على هاتف الطوارئ ٩٩٤، يفيد بوجود حالة غرق لعدد ستة أشخاص بكورنيش الوسقة، جنوب مركز المصنع، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للمركز لموقع البلاغ، والقيام بعملية إنقاذ خمسة أشخاص ابتعدوا عن الشاطئ وجرفهم الموج إلى عرض البحر، بينما تم إنقاذ الشخص السادس بالقرب من الشاطئ، وتم استدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم، وتبين أنها مستقرة، ولا تحتاج نقلهم إلى المستشفى، ولله الحمد.

وأهاب المقدم "المالكي" بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.