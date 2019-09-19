شاهد.. معرض بالرياض يضم 50 صورة نادرة وآخر بالصين عن أبرز إنجازات المملكة

تنظمهما مكتبة "المؤسس" احتفاءً باليوم الوطني

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معرضًا وطنيًا تاريخيًا، السبت المقبل، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، على مدى ثلاثة أيام، في الرياض بارك، والمراكز العربية، الحمراء مول، والسلام مول.

ويضم المعرض الوطني التاريخي، أكثر من 50 صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل من التاريخ السعودي، منها مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود -حفظه الله-.

‏كما يحتوي على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة، خصوصًا عن المدينتين المباركتين: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

‏المعرض يضم صورًا خاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله ‏- بالتعاون مع متحف السلاح.

من جانب آخر، تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة، معرض صور عن المملكة في العاصمة الصينية بكين، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏، وتطورها التاريخي، ويبرز أهم الإنجازات التنموية فيها على مدار العقود الماضية، ويقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع جامعة بكين.

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرًا ومرجعًا حافلاً بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وهويتها الثقافية، ومختلف إنجازاتها على مر العصور.