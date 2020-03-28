مصر توقف تصدير البقوليات بسبب مخاوف تتعلق بـ"كورونا"

خطة شاملة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية

ذكرت وزارة التجارة المصرية، اليوم السبت، أن مصر ستوقف تصدير البقوليات ثلاثة أشهر؛ للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة؛ لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار "كورونا".

مصر وزارة التجارة المصرية البقوليات فيروس كورونا الجديد

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 07:08 PM

خطة شاملة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية

مصر توقف تصدير البقوليات بسبب مخاوف تتعلق بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وزارة التجارة المصرية، اليوم السبت، أن مصر ستوقف تصدير البقوليات ثلاثة أشهر؛ للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة؛ لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار "كورونا".

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