مصر توقف تصدير البقوليات بسبب مخاوف تتعلق بـ"كورونا"

خطة شاملة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية

ذكرت وزارة التجارة المصرية، اليوم السبت، أن مصر ستوقف تصدير البقوليات ثلاثة أشهر؛ للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة؛ لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار "كورونا".