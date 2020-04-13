"الشمري": المملكة تصدرت العالم في الرعاية الكاملة لمواطنيها والمقيمين

حثّ المجتمع على دعم خطط تجاوز فيروس كورونا

حث الباحث الاجتماعي، فراج بن حمد الشمري، المجتمع بأن يتكاتف ويدعم توجهات وطنه نحو تجاوز وباء كورونا، بالالتزام بالتعليمات والتقيد بما يصدر من الجهات المختصة، حفاظًا على الوطن والمواطن وأمنه واستقراره.

وقال: يجب في مثل هذه الظروف التضرع إلى الله، أن يرفع هذه الغمة عن الوطن والقيادة والشعب والمسلمين، والمساهمة الفاعلة بنشر التفاؤل والمحبة والتسامح في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضاف: "الواجب على المواطن أن يقوم بواجبه نحو وطنه ومجتمعه وأسرته، بالالتزام بما صدر من توجيهات من الدولة، فهذا واجب على كل فرد من أفراد المجتمع، وكلنا نرى الجهود الجبارة التي بذلتها الجهات الحكومية لرعاية المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة".

وتابع: "النجاح لن يكتمل إلا بتعاون وتفاعل أفراد المجتمع كافة، وهذا ما نلمسه من تفاعلهم وتقيدهم. والحالات المخالفة لا يمكن تعميمها، فالتفاعل تفاعل إيجابي يدل على وعي المواطن والمقيم وعلينا أن ‏نتضرع لله -عز وجل - أن يكشف عنا وعن المسلمين هذا الوباء، ونشر الإيجابية في المجتمع وعدم نشر الشائعات وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة، وملء وقت الفراغ بما ينفع مثل الدورات الإلكترونية التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعد موقع (دروب) وممارسة الرياضة في المنزل، ووضع جدول لتعلم ذاتي مثل تعلم لغة جديدة، والابتعاد عن الأخبار المزعجة التي لا تفيد الشخص بل تجعله متشائمًا".

وأضاف: "الواجب على أفراد الأسرة وعلى رأسهم الوالدان أن يتعلموا دعم قنوات الاتصال بينهم، بحيث يكون هناك اتصال إيجابي بين أفراد الأسرة والتغاضي عن السلبيات والأخطاء وزرع الأمل والمحبة في وسط الأسرة والابتعاد عن النقاشات السلبية التي تنتهي في بعض الأحيان إلى خلافات بين الزوجين مع طول بقاء الزوج مع أسرته في المنزل".

وبين "الشمري" أن الدولة، وفقها الله وسددها، قامت بإجراءات عدة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من انتشاره، ‏واضعة أولويتها صحة المواطن والمقيم في هذه الأرض المباركة ومساعدة أشقائها من الدول العربية من المساعدات الطبية متناسية الآثار الاقتصادية.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة للاقتصاد بمبلغ 130 مليارًا، لمواجهة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية، والتكفل بنسبة كبيرة من رواتب أكثر من مليون موظف سعودي بالقطاع الخاص في إطار دعمها المتواصلة للقطاع وضمان حقوق الموظفين فيه.

ولفت "الشمري" إلى الدول التي تطبق مبدأ حقوق الإنسان، قائلاً: "المملكة العربية السعودية، تأتي في الطليعة بهذا الظرف القاهر، فقد تصدرت في الرعاية الكاملة لمواطنيها والمقيمين فيها بما تعنيه من كلمة من رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وغذائية فاقت الوصف، ولله الحمد والمنة، وفق سياسة محكمة تسير عليها قيادتنا الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله -، بما تم من قرارات وإجراءات احترازية ساهمت، بفضل الله، بحماية الوطن وأمنه واستقراره، فلله الحمد والمنة".