خبراء تغذية: 5 طرق للتخلص من سموم الملح في الجسم

منها إضافة الأعشاب والتوابل إلى الطعام

يقدم خبراء التغذية خمس طرق تمكن الجسم من التخلص من سموم الملح، لافتين إلى أن الانقطاع عن الملح مرة واحدة، قد يبدو مهمة صعبة. ويمكن التقليل من الصوديوم ببطء في البداية، حتى لا يشعر الإنسان بالصدمة من انعدام أي نكهة في الطعام.

الصوديوم والبوتاسيوم

وتنقل شبكة "سي إن إن" عن خبراء التغذية، أن شركات تصنيع الأغذية عادة ما تضيف مكون الصوديوم للمساعدة على الحفاظ على الطعام، وتحسين النكهة.

وقالت سونيا أنجيليون وهي اختصاصية تغذية متخصصة في التغذية القلبية الوعائية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "إذا حاولت أن تصنع حساء الدجاج بدون ملح فستجد فارقاً كبيراً، وبدلًا من ذلك ، قلل نصف كمية الملح التي تستخدمها عادة."

وأشارت أنجيلون إلى أن "الصوديوم يؤدي إلى تصلب الشرايين، لكن البوتاسيوم يفعل العكس." ومن خلال تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة والمصنعة، واستبدالها بالأطعمة الطازجة البسيطة، سيستهلك الأفراد كمية أقل من الصوديوم وأكبر من البوتاسيوم بشكل تلقائي.

الأطعمة المعبأة

الصوديوم هو معدن يحدث بشكل طبيعي في الأطعمة ويدخل في نظامنا الغذائي من خلال الأطعمة المصنعة، بما في ذلك الحساء المعلب، والأطعمة المجمدة، واللحوم الباردة. ويُوجد 25 نوعاً من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، من بينها البيتزا، واللحوم الباردة، والحساء، والجبنة، والحليب، والبيض، والرز، والحلوى.

وفيما يلي بعض الطرق للحد من تناول الملح:

* يساعد استخدام الأعشاب والتوابل في إبراز النكهة في الأطعمة التي لا تحتوي على الملح. ويمكن استخدام مزيج مكسيكي مع الكمون، والفلفل الحار، والفلفل الأحمر المدخن، بينما أن المزيج الذي يحتوي على إكليل الجبل، والزعتر، والأوريجانو، قد يكون مناسبًا تمامًا للأطباق الإيطالية.

* لدى تناول الطعام في الخارج، اطلب الخضار والأسماك المطبوخة على البخار، وابتعد عن الصلصات الجاهزة في المحلات التجارية.

* عندما تتسوق للطعام، قارن معدلات الصوديوم بأطعمة مماثلة.

* يجب التأكد من البحث عن مصادر خفية للصوديوم، والتي تشمل كلمات ترمز لمكون الصوديوم على الملصقات الغذائية. ولا تنخدع بأشكال مختلفة من الملح، قد تبدو صحية بشكل أكبر، بحسب ما قالت أنجيلون، لافتة إلى ضرورة التقليل من كمية الأطعمة المعالجة التي يتناولها الأفراد.

* التركيز على زيادة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو جزء مهم لإزالة سموم الملح من الجسم. ومن بين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم المكسرات غير المملحة، والفول، والبقوليات.