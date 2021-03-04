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من 5 عصرًا حتى 12 ليلًا طيلة أيام الأسبوع

جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

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أطلقت جامعة جازان، اليوم، خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات، أمام بوابة مدينتها الجامعية رقم "2"، ابتداء من 5 عصرًا حتى 12 ليلًا، طيلة أيام الأسبوع.



جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين.



وقال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الهدف من هذه الخدمة هو تسريع وتيرة التحصين المجتمعي ضد فيروس كورونا، والوصول إلى مناعة مجتمعية كافية وشاملة.



وأشاد بالجهود التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وكل قطاعات الجامعة المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية وتفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع خدمة للوطن ومجتمعه.



من جانبه أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن الخدمة متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية "محصّن" أو تطبيق صحتي، طيلة أيام الأسبوع.



وأضاف أن غير المشمولين في الفئات السابقة يمكنهم التسجيل عبر منصة "محصن" أو التسجيل مباشرة بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.