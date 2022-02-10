عملية هجومية مباغتة للجيش اليمني على الحوثيين في حرض .. وتحرير 3 مناطق

مواصلة تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية للمدينة

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، لليوم السابع على التوالي، تقدمها في جبهة حرض شمال محافظة حجة، وسط انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.



وأفاد قائد لواء الفرسان العميد عبدالحكيم غضبان، بأن جنود الجيش الوطني نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي، تمكنوا خلالها من تحرير قرى أم الحصم، وأم التراب، والحمراء شمال شرق مدينة حرض، وفقًا لـ"سبتمبر نت".



وبيّن "غضبان" أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي، وتطهيرها من الألغام.



وأوضح قائد لواء الفرسان أن مقاتلات التحالف نفذت عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات الميليشيا في المدينة ذاتها، وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.