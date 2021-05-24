بتقنيات متطورة.."فورد" تكشف عن شاحنة المستقبل الكهربائية بالكامل

المزودة بالعديد من الخصائص المبتكرة.. وتصل إلى الأسواق ربيع عام 2022

عبد الملك سرور: كشفت فورد النقاب عن شاحنة F-150 لايتنينغ الكهربائية بالكامل والمعززة بتقنيات متطورة، المزودة بالعديد من الخصائص المبتكرة، بدءاً من عزم الدوران الأعلى في تاريخها إلى قدرات السحب الذكية والتقنيات المتصلة والتحديثات البرمجية، إضافة إلى قدرتها على تزويد المنزل بالطاقة الكهربائية، وشاشتها الرقمية الداخلية الأكبر مقارنة بما تقدمه كافة شاحنات الحجم الكامل حالياً.



وتستهدف شاحنة F-150 لايتنينغ تحقيق قوة أداء تبلغ 563 حصاناً و775 رطل قدم من عزم الدوران الفوري، والوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة من الصفر خلال أربع ثوان ونصف تقريباً عند تزويدها ببطارية المدى الطويل بناءً على المعايير النموذجية لقطاع السيارات. كما ستتمكن الشاحنة من التعامل مع حمولة قصوى تصل إلى 2000 رطل في الفئة الأساسية المزودة بعجلات قياس 18 إنشاً، وقدرة سحب قصوى تبلغ 10 آلاف رطل في فئات XLT ولاريات بوجود بطارية المدى الطويل ومجموعة السحب القصوى للمقطورة.



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد السيد جيم فارلي: "تعتبر شاحنة F-150 لايتنينغ إنجازاً لافتاً لفريق عملنا، علامة السيارات الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتحويل الشاحنة المفضلة في البلاد نحو نسخة كهربائية ذات انبعاثات كربونية صفرية.



وأضاف السيد فارلي: تأتي الشاحنة الجديدة أسرع من رابتر، بدفع رباعي أساسي ونظام تعليق خلفي مستقل؛ وصندوق أمامي كهربائي، يكفي لتزويد منزل بالكهرباء لثلاثة أيام أو حتى مقطورة واسعة، وستواصل الشاحنة تطورها التقني بعد اقتنائها بفضل التحديثات التي تتلقاها لاسلكياً. وسنقوم بتصنيع هذه الشاحنة في مصنع روج الذي نجح فيه هنري فورد باستقطاب أنظار العالم. ولا شك أن شاحنة F-150 لايتنينغ تقدم دليلاً حياً عما يمكن لنا القيام به عند العمل بجد من أجل التقدم والتطور".



وأشار إلى أن السيارة تضم تقنية فورد Co-Pilot360™، كما تقدم خاصية Blue Cruise تجربة قيادة دون استخدام اليدين على طرق سريعة مؤهلة مسبقاً ومخططة بشكل مناسب يزيد طولها عن 100 ألف ميل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتعتزم الشركة إضافة المزيد من الطرق المواتية على هذا النظام في المستقبل.



ولفت أيضاً إلى أنها تأتي مزودة بنظام دفع رباعي يتضمن 4 أوضاع قيادة يمكن للسائقين الاختيار من بينها وتشمل العادي والرياضي والطرقات الوعرة ونمط السحب القطر وكذلك بكافة مزايا التصميم التي تتواجد بشاحنات F-Series، وتشمل الميزات الرئيسة في تصميم الشاحنة الخارجي أشرطة أضواء LED على مقدمة وخلفية الشاحنة إضافة إلى ثلاثة تصاميم جديدة للشبكة الأمامية تضفي عليها مظهراً جديداً أكثر صلابة مع الحفاظ على إرث تصميم فورد المتين.



إلى هذا، وتعزيزاً للتجربة الرقمية تبرز في شاحنة F-150 لايتنينغ لوحة العدادات بقياس 12 إنشاً، وتضم واجهة قابلة للتخصيص تعزز ثقة السائق من خلال عرض معلومات رئيسية وتتبعها. وتقدم للسائق أيضاً صوراً رسومية بسلاسة تامة ليتعرف على أداء الشاحنة أثناء الانتقال إلى نمط القيادة على الطرق السريعة دون استخدام اليدين أو كيف تقوم بشحن بطارياتها عبر نظام المكابح المولد للطاقة، بما يمنح مجموعة من المعلومات الضرورية حسب الحاجة بأسلوب يسير الفهم.





ومن المتوقع لشاحنات F-150 لايتنينغ أن تصل إلى الأسواق في ربيع عام 2022، حيث ستطلق الشركة 4 طرازات وخيارين للبطاريات عبر أكثر من 2300 من وكلاء فورد المعتمدين للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.