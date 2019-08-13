





1

تمت بمستشفى النور التخصصي.. وكانت تعاني من فتق في الحجاب الحاجز

جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي

443

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.



وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.



وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.