بالهوية.. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتيح النظام متابعة أداء التلاميذ وتسجيل الأبناء بالصف الأول

قال تعليم الرياض يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط

http://noorresults.moe.gov.sa

نظام نور

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 08:08 PM

يتيح النظام متابعة أداء التلاميذ وتسجيل الأبناء بالصف الأول

بالهوية.. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال تعليم الرياض يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط

http://noorresults.moe.gov.sa

الرابط المختصر

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نظام نور

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