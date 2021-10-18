مباراة للتاريخ.. قمة "آسيوية" بنكهة "سعودية" بين "النصر" و"الهلال"

لأجل الوصول للنهائي الآسيوي

سيكون عشاق كرة القدم الآسيوية والسعودية بصفة عامة على موعد مع التاريخ حينما يلتقي القطبان النصر والهلال في مباراة تاريخية مساء الثلاثاء .

وسيلتقي النصر مع الهلال في مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 , في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

وتأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بعد التغلب عليه بخمسة أهداف لهدف فيما تأهل الهلال عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا ثلاث مرات في البطولات العربية لأبطال الدوري بين عامي 1996 و2001 حيث فاز الهلال في مرتين وتعادلا في مباراة واحدة.

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 08:44 PM

لأجل الوصول للنهائي الآسيوي

مباراة للتاريخ.. قمة "آسيوية" بنكهة "سعودية" بين "النصر" و"الهلال"

محمد السيّد

الرياض

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سيكون عشاق كرة القدم الآسيوية والسعودية بصفة عامة على موعد مع التاريخ حينما يلتقي القطبان النصر والهلال في مباراة تاريخية مساء الثلاثاء .

وسيلتقي النصر مع الهلال في مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 , في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

وتأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بعد التغلب عليه بخمسة أهداف لهدف فيما تأهل الهلال عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا ثلاث مرات في البطولات العربية لأبطال الدوري بين عامي 1996 و2001 حيث فاز الهلال في مرتين وتعادلا في مباراة واحدة.

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