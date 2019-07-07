"طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"

قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص

أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.

وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

