مصر تحتضن كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.. تعرّف على تاريخ البطولة

في نسختها الـ32 وتضم 24 منتخبًا لأول مرة.. تنطلق غدًا الجمعة

تنطلق غدًا الجمعة في جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

وقُسّمت المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات، ضمت الأولى: منتخبات: (مصر "المستضيف"، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي)، وفي الثانية منتخبات: (نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر، وبوروندي)، وفي المجموعة الثالثة منتخبات: (السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا)، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات: (المغرب، وساحل العاج، وجنوب إفريقيا، وناميبيا)، وفي المجموعة الخامسة منتخبات: (تونس، ومالي، وموريتانيا، وأونغولا)، وأخيرًا ضمت المجموعة السادسة منتخبات: (الكاميرون "حامل اللقب"، وغانا، وبنين، وغينيا بيساو).

ويعود تاريخ البطولة إلى عام 1975م "سنة التأسيس"؛ حيث يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، برصيد سبعة ألقاب، ثم الكاميرون بخمسة ألقاب، وغانا بأربعة ألقاب.

ففي عام 1957م خسرت إثيوبيا اللقب بعد خسارتها في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها بنتيجة (0-4) من المنتخب المصري الذي عاد وتُوج باللقب للمرة الثانية على التوالي في البطولة التي أقيمت على أرضه عام 1959 بفوزه على السودان (2-1)، وفي عام 1962م استضافت إثيوبيا النهائيات وفازت بالكأس بتغلبها على مصر (4-2) في الوقت الإضافي من المباراة النهائية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، وفي عام 1963م توجت غانا باللقب في البطولة التي استضافتها بفوزها على السودان في المباراة النهائية (3-0)، لتعود وتحرز اللقب في البطولة التي تلتها عام 1965م بفوزها على صاحبة الضيافة تونس (3-2) في الوقت الإضافي.

ونالت الكونغو الديمقراطية اللقب الإفريقي في النسخة التي أقيمت عام 1968م في إثيوبيا، بفوزها على غانا بهدف دون مقابل، وفي عام 1970م حقق المنتخب السوداني أول لقب قارّي له في البطولة التي أقيمت على أرضه بالتغلب على غانا بهدف دون مقابل، وفي عام 1972م استضافت الكاميرون النهائيات وفازت الكونغو باللقب بتغلبها على مالي (3-2) في المباراة النهائية بمدينة ياوندي، وفي عام 1974م استضافت مصر البطولة، وقد أعيدت المباراة النهائية لأنها انتهت بالتعادل بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي، وفي المباراة الثانية فازت الكونغو بهدفين دون مقابل لتحرز اللقب للمرة الثانية.

واستضافت إثيوبيا البطولة عام 1976 م لتقام للمرة الأولى بنظام الدوري، وتصدر المغرب الترتيب وتوج باللقب، وفي عام 1978م استضافت غانا النهائيات وفازت في المباراة النهائية على أوغندا (2-0) لتصبح بذلك أول دولة تفوز باللقب ثلاث مرات، وفي عام 1980م أقيمت النهائيات في نيجيريا التي فازت بالكأس بالتغلب على الجزائر في النهائي (3-0)، وفي عام 1982م أحرزت غانا اللقب الرابع على حساب المنتخب الليبي صاحب الأرض بركلات الترجيح في النهائي بالعاصمة طرابلس، وفي عام 1984م استضافت كوت ديفوار "ساحل العاج" النهائيات، وأحرزت الكاميرون أول لقب بفوزها على نيجيريا (3-1)، لتعود مصر وتحرز لقب البطولة التي استضافتها عام 1986م بتغلبها في النهائي بركلات الترجيح على الكاميرون التي أحرزت لقب البطولة التي تلتها عام 1988م في ضيافة المغرب على حساب نيجيريا بهدف دون مقابل لتتوج بلقبها القاري الثاني، وفي عام 1990م فازت الجزائر بالبطولة التي أقيمت على أرضها بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي (1-0).

وتمت زيادة المنتخبات المشاركة من 8 إلى 12، في نسخة عام 1992م التي أقيمت في السنغال، وتمكن منتخب كوت ديفوار من إحراز لقب البطولة بعد التغلب على غانا بركلات الترجيح (11-10) في مباراة قوية، واستضافت تونس البطولة التي أقيمت عام 1994م، وفازت نيجيريا باللقب بالتغلب على منتخب زامبيا في النهائي (2-1)، وفي عام 1996م نظمت جنوب إفريقيا البطولة لأول مرة بعد رفع الحظر عنها وفازت باللقب بتغلبها على المنتخب التونسي (2-0)، وفي 1998م أقيمت النهائيات في بوركينا فاسو، وفازت مصر على جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل، وفي عام 2000م توج المنتخب الكاميروني باللقب بعد تغلبه على المنتخب النيجيري صاحب الأرض بركلات الترجيح، بعد انتهاء الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما، وعادت الكاميرون واحتفظت بلقبها بفوزها بركلات الترجيح (3-2) على السنغال في نسخة عام 2002 م في مالي.

وعادت تونس لتستضيف نسخة عام 2004م، ونجحت في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها في المباراة النهائية على المنتخب المغربي (2-1)، وفي عام 2006م استضافت مصر البطولة، وتمكنت من تحقيق اللقب بعد تغلبها بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار، واحتفظت باللقب في نسخة عام 2008م بفوزها في النهائي على الكاميرون بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في غانا، وواصل المصريون تميزهم وتمكنوا من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي في نسخة عام 2010 التي أقيمت في أنجولا بالتغلب على منتخب غانا بهدف دون مقابل.

وفي عام 2012م نظمت الغابون وغينيا الاستوائية البطولة التي حقق لقبها المنتخب الزامبي بفوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز بنسخة عام 2013: التي نظّمتها جنوب إفريقيا بتغلبه على بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، وفي عام 2015م تم حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في النهائيات، بعد أن طلب تأجيل الدورة الخمسين التي كانت مقررة في ضيافته خوفًا من وباء إيبولا، وانتقلت إلى غينيا الاستوائية، وحقق اللقب منتخب كوت ديفوار بالفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح، وفي النسخة الأخيرة عام 2017م في الغابون، تمكن الكاميرون من تحقيق لقبه الخامس بفوزه على المنتخب المصري في المباراة النهائية (2-1).