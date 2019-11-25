ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية

عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

موسم الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

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25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 04:30 PM

اطلع على بعض السيارات والدراجات النارية

ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عبدالملك سرور: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية، وقام بزيارة بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها. الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

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موسم الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

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