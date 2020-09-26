من الجنسية الإثيوبية.. القبض على 159 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود بالرياض

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود؛ حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 03:41 PM

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة

من الجنسية الإثيوبية.. القبض على 159 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود بالرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود؛ حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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