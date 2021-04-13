مواطن يوثِّق صاعقة رعدية على "غابة سقام" بنجران

"الأرصاد" نبّهت المنطقة بهطول أمطار رعدية مع رياح متربة

وثَّق المواطن "مهدي آل شرية" بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء لحظة وقوع صاعقة رعدية قوية في متنزه الملك فهد في غابة "سقام" بنجران.

وقال لـ"سبق" موثِّق المقطع: "تمكنت من توثيق الصاعقة الرعدية في تمام الساعة الـ7.57م".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدنيًا في مدى الرؤية.