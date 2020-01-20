"هدف": دورة تدريبية للموظفين والباحثين عن عمل

للتعريف بنظام ولوائح العمل والتوعية بالحقوق والواجبات

ينظّم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، دورة تدريبية بعنوان "الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي"، بهدف تعريف الموظفين والباحثين عن عمل بنظام ولوائح العمل والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية، وتغطي الدروة التدريبية ثلاثة محاور رئيسة؛ هي: حقوق العامل، وواجبات العامل تجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل.

والتحق بالدورات التدريبية لبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، نحو مليوني مواطن ومواطنة، في حين بلغ عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية نحو 16 مليون عملية إكمال.

وأتاح برنامج "دروب" خلال عام 2019 نحو 42 دورة تدريبية جديدة، في مجالات متنوعة، من بينها: التجارة الإلكترونية والبيانات والإحصاء الوصفي والتصميم الجرافيكي، وإدارة الفعاليات، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

ويتم تقديم الدورات التدريبية بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لمختلف المهارات الوظيفية الأساسية، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، ويحصل المتدرب على شهادات إتمام للدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها.

ويستهدف برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويعد برنامج "دروب" مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

ويمكن التسجيل في الدورة التدريبية الإلكترونية من خلال الرابط: doroob.sa.