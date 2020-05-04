الموارد البشرية تحذر من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات

دعت الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة

حذرت وزارة الموارد البشرية من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: نحذر من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات، وندعو الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية.