وصول الكتب الدراسية للمدارس في وقت قياسي

لضمان إيصالها للطلبة منذ اليوم الدراسي الأول

أحدثت وزارة التعليم نقلة كبيرة في جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، من خلال إيصالها الكتب الدراسية إلى المدارس في وقت قياسي لم يتحقق منذ سنوات.

ورحلت الوزارة جميع الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، قبل انطلاقة العام الدراسي بفترة زمنية كافية، تضمن وصولها إلى الطالب في أول يوم دراسي، وتحقق بداية جادة مكتملة التجهيزات للعام الجديد.

وكانت جهود كبيرة بذلتها وزارة التعليم خلال إجازة الصيف في تنفيذ خطة طباعة الكتب الدراسية، بما فيها أعمال المراجعة والتدقيق والترحيل والتوزيع؛ مما أسهم في وصول 82 مليون نسخة لجميع مراحل التعليم.

ويعكس إيصال الكتب الدراسية في وقتها المحدد منجزًا جديدًا للوزارة، وتأكيدًا على أهمية استشعار الطلاب لجاهزية وزارتهم للعام الدراسي، وتحقيق ما يتطلعون إليه من بداية جادة تعزز من نواتج التعلم.