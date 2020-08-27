وكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة

رافقه "الداود" وعدد من مسؤولي الإمارة

قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.

رافق وكيل الإمارة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مسؤولي الإمارة.

وكيل إمارة الرياض

0

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 09:38 PM

رافقه "الداود" وعدد من مسؤولي الإمارة

وكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة

هادي آل كليب

الرياض

0 133

قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.

رافق وكيل الإمارة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مسؤولي الإمارة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وكيل إمارة الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020