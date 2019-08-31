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دعت إلى أهمية التحقق من مدتها في التأشيرة لما يترتب عليها من تأخير وغرامة

لتجنب منع المغادرة.. سفارة المملكة بالهند تنبه السعوديين لـ"صلاحية الإقامة"

طالبت القنصلية السعودية في مومباي مواطنيها في الهند، بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في الـتأشيرة الهندية.



وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية؛ وذلك لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية".



وكانت الهند قد أعلنت العام الماضي عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.



وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدّى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.