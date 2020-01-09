كيف يخلى وقت الحريق؟ مركز صحي بلا مخارج طوارئ مطابق للاشتراطات!

"المدني": مصرح له.. ومصدر لـ"سبق": "الإلكتروني" خاص بالمشاريع التجارية

برغم تأكيدات الدفاع المدني تحقيق مركز صحي العسلة ببلجرشي اشتراطات السلامة بمداخل أساسية فقط واستخدام طابقين فقط، إلا أن المركز الصحي يفتقد للكثير من وسائل السلامة الأساسية والذي ينذر بكارثة في جوانب السلامة.

حيث قال العقيد جمعان دايس الغامدي متحدث الدفاع المدني لـ"سبق": "مبنى المركز الصحي بالعسلة مكون من 3 طوابق ومستخدم منها دوران فقط، وبمداخل أساسية للقسمين الرجالي والنسائي ومتوفر بالمبنى وسائل السلامة حسب التصريح الإلكتروني الصادر بتاريخ 7/ 6/ 1440هـ.

وأضاف: "حسب اشتراطات السلامة في الكود الخليجي بأن للكاشف الصلاحية عند رؤية المبنى على الطبيعة، وتم التصريح لهم بناءً على معطيات السلامة المتوفرة في الموقع".

واكتفى متحدث "صحة الباحة" ماجد الشطي بعد أسبوعين من طرح التساؤل عليه بالقول: "المركز الحالي الذي يعمل الآن لديه رخصة من الدفاع المدني بما يخصهم من الأمن والسلامة واشتراطاتها".

في حين تنعدم في المركز مخارج أو سلالم الطوارئ، والذي يعدّ اهتماماً متقدماً للحصول على ترخيص، كما أن وجود الشبابيك الحديدية على النوافذ يثير تساؤل حول دقة الترخيص، والذي يمنح لأجل الإنقاذ لا سمح الله.

فيما تؤكد مصادر "سبق" من داخل المركز أن الطابق الثالث للمبنى ليس كما بيّن إيضاح "مدني الباحة" أنه غير مستخدم، وإنما جميع المبنى مستخدم كمركز صحي وسكن، ما يضاعف مؤشرات الخطر ومعه يفترض رفع درجة اشتراطات السلامة؛ لاحتوائه على أثاث، ومعه قد يستخدم الغاز للطهي في السكن في الطابق الثالث.

كما أكد مصدر بالدفاع المدني لـ"سبق" أن التصريح الإلكتروني خاص بالمشاريع التجارية، وأنه يُمنع العمل بالتصريح الإلكتروني -الذي ورد في إيضاح "مدني الباحة"- في المنشآت وإنما ترخيص ورقي واستمارة الكشف على المباني الإدارية واستمارة تقييم منشآت من المهندس والشؤون الصحية ثم استمارة كشف تخص الكاشف ورقية ومخارج الطوارئ تكون أولاً سواءً كان الطابق الثالث مستخدم أو غير مستخدم.

فيما تساءل عددٌ من مستفيدي المركز: "كيف سيكون الإخلاء في حال اندلاع حريق لا سمح الله في المركز وهو مكتظ بالمراجعين؟