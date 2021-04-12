"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 01:54 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى 5 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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