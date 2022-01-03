الكلية التقنية بنجران تنفّذ برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي

للتعريف بالبيئة التدريبية بالكلية

نفّذت الكلية التقنية بنجران أمس، برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

واستهلّ البرنامج بتعريف المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، لتهيئة المتدربين وإكسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وتضمن برنامج التهيئة عرضاً مرئياً توضيحياً لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما زُوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الشامل لكل ما يتعلق بالبيئة التدريبية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن هذا البرنامج يُعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج المساعدة للمتدربين المستجدين الملتحقين حديثاً بالمنشآت التدريبية للتكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.