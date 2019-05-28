الهباس: القمة العربية تجسد إدراك قيادة المملكة للتهديد الذي تشهده المنطقة

قال: تهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر

أبرز الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس، أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد قمة عربية طارئة، لافتًا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية.

وأوضح السفير الهباس أن اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذي تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي مؤخرًا، جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على مضختي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن توقعه بأن يكون مستوى التمثيل في القمة العربية الطارئة عاليًا، بخاصة مع توفر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث في القمة العربية التي عقدت في الظهران العام الماضي.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي؛ ما جعلها في صُلْب الأمن العالمي، مشددًا على أن أمن منطقة الخليج جزء رئيس من منظومة الأمن العربي.