فيديو لسقوط مغنّية روسية عن المسرح.. قدمها كُسرت وأكملت الغناء

هوت من مسافة عدة أمتار.. نقلت إلى المشفى وخضعت لعملية جراحية

أُصيبت مغنية روسية بكسر في القدم بعدما سقطت عن المسرح خلال أحد العروض الفنية.

ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت المغنية الروسية من إقليم كراسنودار، أنستاسيا فيشنيوفسكايا، من حافة المسرح، ولم تتمكّن في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.

ويُظهر على مقطع الفيديو الذي نقلته "سبوتنيك عربي" المغنية وهي تسقط على مسافة عدة أمتار وتُصاب بكسر في القدم، لكنها تابعت الغناء حتى النهاية؛ حسب ما نقلته قناة "360"، وتم نقلها إلى المشفى بعد ذلك وخضعت لعملية جراحية أمس السبت.