"روحاني": إيران مستعدة لتعديلات محدودة على "النووي".. هل ترضخ لـ"ترامب"؟

رهن الإجراء برفع العقوبات

في تطور لافت أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، وفقًا لقناة "فرانس 24".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق العام الماضي، وعاود فرض عقوبات على إيران مطالبًا بإدخال تعديلات على الاتفاق. فهل يعني إعلان "روحاني" إذعان إيران لمطلب "ترامب"؟