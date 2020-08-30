فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق

خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات

شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري.

وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.

صحة الجوف وزارة الصحة

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30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 09:52 AM

خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات

فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سكاكا

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شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري.

وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.

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صحة الجوف وزارة الصحة

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