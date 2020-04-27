الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الـ 12 على التوالي

سجّلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم حدوث أيّ وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في الصين، اليوم، أن 723 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتمّ عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بـ (كوفيد-19) دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين، إلى 82830 حالة؛ تُوفي من بينهم 4633 شخصاً.