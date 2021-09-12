سعودي ضمن أفضل "5" بحوث في مؤتمر عن السرطان ببريطانيا

"العيسي" حاز العديد من الجوائز التقديرية لتميُّز البحث الذي قدَّمه

نال بحث التخرج للدكتور صالح العيسي، عضو هيئة التدريس في قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية في الجامعة السعودية الإلكترونية، الأفضلية ضمن أفضل خمسة بحوث مقدَّمة في مؤتمر المعهد الوطني لبحوث السرطان بالمملكة المتحدة، إضافة إلى العديد من الجوائز التقديرية لتميُّز البحث.

ويتناول بحث "العيسي" دور طاقم تمريض الأورام في تحسين رعاية مرضى الأورام، عبر استخدام البيانات الضخمة المتوافرة في نظام منظمة الصحة العامة الإنجليزية.

وعبَّر الدكتور عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: "لا يمكن أن أصف سعادتي بهذا الإنجاز الذي تحقق بتوفيق من الله، ثم الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم في دعم وتطوير التعليم، وتحفيز وتشجيع الباحثين في المملكة العربية السعودية".

وكان الدكتور "صالح العيسي" قد نال شهادة الدكتوراه في الصحة العامة وعلوم الأوبئة من جامعة "كنجز كولج" في لندن، وذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العامة في إنجلترا، وتم ترشيح رسالته للدكتوراه بوصفها أفضل رسالة دكتوراه مقدَّمة للجامعة.



