أفريقيا تسجل 32 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

أودى بحياة 1428 شخصًا داخل القارة السمراء

سجلت الدول الأفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألف و 182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.

وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن "كوفيد 19" أودى بحياة 1428 شخصًا في دول القارة الأفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.