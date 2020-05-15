الجهات الأمنية تقبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات

قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.

السناب الرسمي لوزارة الداخلية أعلن القبض على الشاب قبل قليل وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.

شرطة القصيم

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:28 AM

الجهات الأمنية تقبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.

السناب الرسمي لوزارة الداخلية أعلن القبض على الشاب قبل قليل وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.

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شرطة القصيم

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