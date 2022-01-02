فرنسا تدرج أمريكا ضمن القائمة الحمراء لـ"كورونا"

يقضي القرار بإخضاع غير الملقحين القادمين منها للحجر

أدرجت فرنسا الولايات المتحدة على القائمة الحمراء الخاصة بوباء كورونا؛ ما يعني أن على القادمين منها إلى البلاد ولم يتلقوا تطعيماً، الخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

ولن تتغير القواعد بالنسبة للقادمين الذين تلقوا تطعيماً كاملاً، إذ سيكون عليهم تقديم فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات، وفقاً لـ"رويترز".

ويضع هذا الإجراء الولايات المتحدة، التي تزيد فيها الإصابات اليومية على 300 ألف إصابة بسبب المتحور أوميكرون، في نفس القائمة التي تضم دولاً من بينها: روسيا، وأفغانستان، وبيلاروسيا، وصربيا.