الصندوق السعودي للتنمية يستعرض مع "سالك" أبرز إنجازاته في 47 عامًا

في دعم الدول النامية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، التعريف بأعمال الصندوق وأهدافه التنموية وأبرز إنجازاته وإسهاماته على مدى 47 عامًا في دعم الدول النامية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وبين المهندس الرميح دور "سالك" في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية باستعراض قصص نجاح استثماراتها الدولية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، متطرقاً الحديث إلى طرح أهداف الشركة المستقبلية في العديد من الدول التي لديها مناطق زراعية تخدم استثمارات "سالك".

وبحث الجانبان المواضيع والتحديات التي تواجه استثمارات "سالك" في عدد من الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية والري، وإمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق في إيجاد حلول لإمكانية دعمها وتمويلها.

وكان الصندوق قد حقق إسهامات كثيرة للقطاع الخاص في المملكة بالمشاريع التي ينفذها خارجياً من خلال إسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، كما زادت من مساهمات القطاع الخاص في مشاريع الصندوق بالخارج حيث بلغت بشكل عام حوالي (15) مليار ريال حتى شهر سبتمبر من هذا العام.